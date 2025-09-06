Bir zafer de 12 Dev Adam'dan! Dünyayı sallıyoruz: Türkiye çeyrek finalde

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenip finale yükselmesi sonrası bir güzel haber de 12 Dev Adam'dan geldi.

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi.

12 DEV ADAM ÇEYREK FİNALDE!

Ay yıldızlılar, mücadeleyi 85-79 kazandı ve çeyrek final biletini aldı.

Türkiye, ilk periyodu 23-20 kaybetti ve ilk yarıya da 42-37 geriye girdi.

Üçüncü periyotta ağırlığını koyan milli takım, 63-55 kazandı ve son periyotta da 85-79 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Polonya-Bosna Hersek maçının galibi olacak.

Çeyrek final mücadelesi ise 9 Eylül'de oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

