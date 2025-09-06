Bir zafer de 12 Dev Adam'dan! Dünyayı sallıyoruz: Türkiye çeyrek finalde
Yayınlanma:
A Milli Basketbol Takımımız, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Filenin Sultanları'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenip finale yükselmesi sonrası bir güzel haber de 12 Dev Adam'dan geldi.
A Milli Basketbol Takımımız, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi.
12 DEV ADAM ÇEYREK FİNALDE!
Ay yıldızlılar, mücadeleyi 85-79 kazandı ve çeyrek final biletini aldı.
Türkiye, ilk periyodu 23-20 kaybetti ve ilk yarıya da 42-37 geriye girdi.
Üçüncü periyotta ağırlığını koyan milli takım, 63-55 kazandı ve son periyotta da 85-79 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK
Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Polonya-Bosna Hersek maçının galibi olacak.
Çeyrek final mücadelesi ise 9 Eylül'de oynanacak.