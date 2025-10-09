Bilal Özbekistan'a gidecek: Altınordu takip edecek

İzmir ekibi Altınordu Milli takıma giden genç oyuncusu Bilal'den gelecek iyi haberleri bekliyor.

U17 Milli Takımı, 11 ve 14 Ekim'de Taşkent'te Özbekistan U18 Milli Takımı ile 2 özel maç yapacak.

Ay-yıldızlılar, 11-17 Kasım'da UEFA Avrupa U17 Şampiyonası 1'inci Tur'da ev sahibi Sırbistan, Bosna-Hersek ve Malta ile oynayacağı maçların provasını Özbekistan'da yapacak.

Bilal Demirağ Milli takıma çağrıldı

Kırmızı-lacivertli yönetim, A takımda yer alan tek milli oyuncu konumundaki 16 yaşındaki stoper Bilal Demirağ'ın sergileyeceği performansı dikkatle takip edecek.

FENERBAHÇE'YE GİDECEKTİ

Sezon öncesi Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelip son anda yuvada kalan Bilal, Altınordu yönetiminin büyük beklenti içinde olduğu isimler arasında yer alıyor.

Bu sezon ligde 5, kupada 1 maça çıkan genç savunmacı alt yaş gruplarında milli formayı 28 kez terletti.