Beşiktaş’tan ayrılmak istediğini açıklayan ve antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, siyah-beyazlılardan ayrılarak devre arası transfer döneminde Benfica’ya transfer olmuştu.

Portekizli futbolcunun Benfica kariyeri hayal kırıklığı yarattı.

BENFICA'DA DİBİ GÖRDÜ

Bu sezon Benfica formasıyla 12 maça çıkan Rafa Silva, bu maçlarda sadece 2 gol atabildi.

32 yaşındaki oyuncunun performansı Portekiz’de büyük eleştiri konusu oldu.

MOURINHO'DAN BOMBA AÇIKLAMA

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rafa Silva’yı oynatmak istemediğini ima etmişti.

Mourinho’nun bu sözlerinin ardından basın da Rafa Silva’ya eleştirilerinde daha rahat davranmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TA ETKİLİ OYUN ORTAYA KOYDU

Beşiktaş kariyerinde 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol atarken 16 kez de gol pası vermişti.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Portekizli oyuncunun kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.