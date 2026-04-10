Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti: Rafa Silva Benfica'da dibe vurdu

Beşiktaş’tan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Benfica’ya geri dönen Rafa Silva, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş’tan ayrılmak istediğini açıklayan ve antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, siyah-beyazlılardan ayrılarak devre arası transfer döneminde Benfica’ya transfer olmuştu.
Portekizli futbolcunun Benfica kariyeri hayal kırıklığı yarattı.

BENFICA'DA DİBİ GÖRDÜ

Bu sezon Benfica formasıyla 12 maça çıkan Rafa Silva, bu maçlarda sadece 2 gol atabildi.
32 yaşındaki oyuncunun performansı Portekiz’de büyük eleştiri konusu oldu.

MOURINHO'DAN BOMBA AÇIKLAMA

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rafa Silva’yı oynatmak istemediğini ima etmişti.
Mourinho’nun bu sözlerinin ardından basın da Rafa Silva’ya eleştirilerinde daha rahat davranmaya başladı.

BEŞİKTAŞ'TA ETKİLİ OYUN ORTAYA KOYDU

Beşiktaş kariyerinde 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol atarken 16 kez de gol pası vermişti.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Portekizli oyuncunun kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama