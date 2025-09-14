Beşiktaş’ta Toure haberi ortalığı karıştırdı

Beşiktaş’ın Malili golcüsü El Bilal Toure ile ilgili İtalya'da çıkan haberler dikkat çekti.

İtalyan basınından Il Giorno’nun haberine göre, siyah-beyazlıların oyuncu için ödeyeceği satın alma opsiyonunun 17–18 milyon Euro seviyesinde olduğu öne sürüldü.

23 yaşındaki forvetin bonservis bedelinin yüksekliği, Beşiktaş yönetiminin uzun vadeli planlarını da yakından ilgilendiriyor. Haberde, bu opsiyonun bazı şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale geleceği belirtilirken, kulüpler arasındaki anlaşmanın detayları henüz netlik kazanmadı.

El Bilal Toure, 2023 yazında Atalanta’nın Almeria’ya 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı bir oyuncu. Bu transfer, İtalyan kulübün son yıllardaki en pahalı hamlelerinden biri olarak dikkat çekmişti. Beşiktaş’ın bu oyuncuyu kadrosuna kiralık olarak dahil etmesi, büyük bir yatırımın habercisi olabilir.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Siyah-beyazlı formayla sahaya çıktığı ilk maçlarda dikkat çeken Toure, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü Başakşehir karşısında kaydetti. Fiziksel gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle teknik heyetin beklentilerini karşılayan genç golcü, taraftarın da kısa sürede beğenisini kazandı.