Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında aldığı 2-1’lik galibiyette, Rafa Silva’nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder’in galibiyet golünü atması, teknik heyetin tercihlerine dair soru işaretlerini artırdı.

Silva’nın performansı sadece saha içinde değil, yorumculuk dünyasında da eleştiri alıyor. Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Silva hakkında geçmişte yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

Sergen Yalçın itiraf etti

Ya diyorlar ki; Silva şöyle oyuncu, böyle oyuncu... Tamam 1 tane maç kazandır.

Bir şey yap kazandır. Hep diyoruz ya çok iyi oyuncu...

Abi nesi iyi? Nasıl iyi oyuncu? İyi oyuncu dediğin maç kazandırır.

Yalçın’ın bu sözleri, Portekizli oyuncunun sahadaki etkisizliğine yönelik eleştirileri daha da görünür hale getirdi.

GÖZDEN DÜŞTÜ

Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan alınan Silva’nın yerine giren Cengiz Ünder’in golü, teknik direktörün tercihlerini yeniden şekillendirebilir. Silva’nın sahadaki beden dili ve düşük tempo performansı, taraftarlar ve yorumcular arasında “kulübeye çekilebilir” yorumlarını beraberinde getirdi.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

32 yaşındaki Rafa Silva’nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak oyuncunun form durumu ve teknik heyetin yaklaşımı, önümüzdeki haftalarda kadroda nasıl bir rol üstleneceğini belirleyecek. Kulüp kaynaklarına göre Silva’nın, Sergen Yalçın’ın geçmişteki eleştirilerinden haberdar olduğu da iddialar arasında.