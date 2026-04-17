Beşiktaş'ta imzalar atılıyor: Dev ortaklık için Afrika'dan geldiler

Beşiktaş'ta imzalar atılıyor: Dev ortaklık için Afrika'dan geldiler
Afrika'da Sierra Leone merkezli Star Sport Academy'nin üst düzey yöneticileri, Beşiktaş ile yürütülen ortaklık görüşmelerini bitirmek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Sierra Leone'de faaliyet gösteren Star Sport Academy ile masaya oturmak için önemli bir konuk ağırlıyor.
Kulüp tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanan Beşiktaş’ta akademinin Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Yankuba Jusu Tarawally ile CEO Mohamed Jusu Tarawally başkanlığındaki heyet, bu hafta İstanbul'a geldi.

DEV ORTAKLIK İÇİN AFRİKA'DAN GELDİLER

Afrika’dan gelen heyetin Türkiye’ye geliş nedeni belli oldu.
Star Sport Academy, uzun süredir Beşiktaş ile sürdürdüğü ortaklık anlaşmasına son noktayı koymak istiyor.
Tarawally, şubat ayında Türkiye’ye gelerek Beşiktaş üst yönetimi ile ilk görüşmeyi yapmıştı.
Ziyarette Akademi Direktörü Serdar Topraktepe ve Dış İlişkiler Direktörü Yağız Berke ile toplantılar gerçekleştirilmişti.
Bu sefer daha geniş bir kadro ile gelen heyetin içinde menajer Musa Pokawa, transfer ve scouting sorumlusu Alimamy Conteh ile Gençlik Birinci Lig takımının teknik adamı Victor Lewis yer alıyor.

BEŞİKTAŞ AFRİKA’DA YETENEK ARIYOR

Geçtiğimiz aylarda Afrika projesine başlayan Beşiktaş, Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana başta olmak üzere birçok ülkenin kulüpleri ve scoutları ile iletişim ağı kurdu.
Öne çıkan isimler İstanbul’a davet edilirken, U19 takımında deneme sürecine alınıyor.
Şu ana kadar 10 futbolcuyu deneyen Beşiktaş, altyapılardan Sorumlu Yönetici Toygun Batallı ile Akademi Direktörü Serdar Topraktepe ile projeyi yürütüyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Projenin ilk ayağı Star Sport Academy ile yapılacak anlaşma olacak.
Sierra Leone ile sınırlı kalmayan Beşiktaş, Nijerya, Güney Afrika, Gana, Senegal ve Mali'deki çeşitli akademilerle de görüşmelerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlıların hedefi, kıta genelinde sistematik bir ağ oluşturmak ve dünya futbolunun en verimli yetenek havuzlarından birini tarayarak geleceğin yıldızlarını bulmak.
Beşiktaş’ın radarına önümüzdeki aylarda Afrika’dan daha fazla genç oyuncunun gireceği yazıldı.

U19’DA DENENİYORLAR

Projenin ilk adımları geçen ay atılırken, 3 Nijeryalı futbolcu Kenny Moses, Ewarawon ve Donald İstanbul’a getirildi.
Üç futbolcu da U19’da deneme antrenmanlarına katılmaya başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

