Beşiktaş'ta 3 futbolcuya büyük tepki

Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar, David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok’u ıslıkladı.

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Tüpraj Stadyumu’nda oynanan mücadelede öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, art arda gelen gollerle sahadan 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Alınan mağlubiyet nedeniyle büyük bir üzüntü yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara tepki gösterdi.

3 FUTBOLCUYU DAKİKALARCA ISLIKLADILAR

Taraftarlar, performanslarını yetersiz buldukları David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok’u dakikalarca ıslıkladı.

SERGEN YALÇIN DA TEPKİLİ

Sergen Yalçın da maç sonu yaptığı açıklamada "İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

