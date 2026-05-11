Beşiktaş'ın yıldızından rest: Sergen Yalçın kalırsa giderim

Beşiktaş’ta son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Vaclav Cerny’nin takımdaki geleceği Sergen Yalçın’ın durumuna bağlı. Sergen Yalçın'ın görevine devam etmesi durumunda Cerny takımdan ayrılabilir.

Beşiktaş’ın sezon başında Wolfsburg’dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Vaclav Cerny ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Son dönemde ilk 11’de şans bulmakta zorlanan tecrübeli futbolcunun, teknik direktör Sergen Yalçın’ın yeni sezonda da görevine devam ederse ayrılacağı öne sürüldü.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Çek futbolcunun oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin ise Sergen Yalçın’ın kalması durumunda Cerny için gelecek teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

33 MAÇTA 6 GOL 8 ASİST YAPTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 33 maça çıkan Vaclav Cerny, 6 gol atarken 8 de gol pası verdi 14 gole doğrudan katkı sağladı.

