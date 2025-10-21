Beşiktaş'ın Konya kadrosu açıklandı: 7 eksik var

Beşiktaş'ın Konya kadrosu açıklandı: 7 eksik var
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Konyaspor'la yarın oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Kadroda 7 oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş, Konyaspor'la yarın oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda teknik direktör Sergen Yalçın, kondisyon ve taktik çalışma yaptırdı.

Siyah beyazlı takım saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu da belli oldu.

Siyah beyazlı takımda statü gereği 6 oyuncu yer almadı. Demir Ege Tıknaz ise sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor.

Kadro şöyle:

kadro.webp


Kadroda olmayan oyunular ise şunlar:

Demir Ege Tıknaz

Tiago Djalo

Gökhan Sazdağı

Jota Silva

Vaclav Cerny

Cengiz Ünder

El Bilal Toure

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

