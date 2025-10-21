Beşiktaş'ın Konya kadrosu açıklandı: 7 eksik var
Beşiktaş'ın Konyaspor'la yarın oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Kadroda 7 oyuncu bulunmuyor.
Beşiktaş, Konyaspor'la yarın oynayacağı erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda teknik direktör Sergen Yalçın, kondisyon ve taktik çalışma yaptırdı.
Siyah beyazlı takım saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu da belli oldu.
Siyah beyazlı takımda statü gereği 6 oyuncu yer almadı. Demir Ege Tıknaz ise sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor.
Kadro şöyle:
Kadroda olmayan oyunular ise şunlar:
Demir Ege Tıknaz
Tiago Djalo
Gökhan Sazdağı
Jota Silva
Vaclav Cerny
Cengiz Ünder
El Bilal Toure