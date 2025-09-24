Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın mecbur kaldı

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın mecbur kaldı
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı ilk 11'i açıklandı. Statü gereği 10 futbolcusundan ayrı kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zorunlu rotasyona gitti.

Süper Lig’de erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Yardımcılıklarını ise VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.

10 FUTBOLCU STATÜ GEREĞİ YOK

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut bu maçta forma giyemeyecek.

İLK 11’LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa, Rashica, Devrim Şahin, Abraham.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

