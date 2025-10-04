Beşiktaş'ın derbide kazanması için şartını açıkladı

Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

“EN BÜYÜK KOZ UĞURCAN”

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Ali Ece, Uğucan Çakır’a dikkat çekti. Milli kalecinin önemini vurgulayan Ali Ece, "Uğurcan Çakır'ın üzerinde baskı yoktu. 36 milyon Euro'yu onun değil Trabzonspor'un hesabına yaptı. Trabzon'daki kariyerinde Beşiktaş maçlarında çok ekstra oynamıştı. Yine Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında en büyük kozu Uğurcan olacak” dedi.

Ali Ece'den derbi yorumu

“GALATASARAY ALANYASPOR MAÇINDAKİ GİBİ OYNARSA BEŞİKTAŞ KAZANIR”

Beşiktaş’ın kazanması için Alanyaspor maçını hatırlatan Ali Ece, "Eğer Galatasaray, Alanyaspor maçındaki gibi oynarsa Beşiktaş kazanır. Liverpool maçındaki gibi oynarlar mı? Çok zor. Çünkü tüm gücünü orada harcadılar. Aynı konsantre olmaz. Yıpranma olabilir. Ancak ben iç saha avantajından ve kadro derinliğinden dolayı Galatasaray'ı önde görüyorum" sözlerini sarf etti.

