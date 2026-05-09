Beşiktaş'a Amerikan bombası!

Beşiktaş, kadın voleybol takımı için flaş bir transfere imza attı.

Siyah beyazlıların Voleybolun Sesi'ndeki habere göre ABD'li smaçör Katelyn Evans'ı kadrosuna kattığı belirtildi.

28 yaşındaki ve 1.87 boyundaki voleybolcu geçen sezon Fransa'nın Volley Mulhouse Alsece takımında forma giydi.

GEÇEN SEZON 3 KUPA KAZANDI

Geçen sezon Fransa Ligi, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.



Katelyh Evans, daha önce ise West Virginia Üniversitesi, Aris (Yunanistan), Pays d'Aix Venelles (Fransa) ve Vandœuvre Nancy Volley-Ball (Fransa) takımlarında forma giydi.



