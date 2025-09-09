Beşiktaş ve Kayserispor anlaştı: Kartal oluyor

Sağ bek mevkisini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN SAZDAĞI HAMLESİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Kayserispor, Gökhan Sazdağı transferi için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

İki kulüp ödeme planı üzerine görüşüyor.

Gökhan Sazdağı adım adım Beşiktaş'a doğru

GÖKHAN SAZDAĞI'NIN KARİYERİ

Türk futbolunun tecrübeli oyuncularından Gökhan Sazdağı, kariyerine Kayserispor altyapısında başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, profesyonel futbol yolculuğuna 2011 yılında Kayserispor formasıyla adım attı.

Daha sonra sırasıyla Manisaspor, Boluspor, Gaziantep BB, Balıkesirspor, Adanaspor ve Hatayspor gibi birçok kulüpte görev yapan Sazdağı, 1. Lig’deki istikrarlı performansıyla tanındı. Hücum hattına verdiği katkı, top tekniği ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan futbolcu, kariyerinde özellikle Boluspor ve Balıkesirspor dönemlerinde önemli istatistiklere imza attı.

2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Samsunspor forması giyen tecrübeli oyuncu, ardından Kayserispor’a transfer olarak yeniden Süper Lig’e dönüş yaptı. Burada özellikle 2022-23 sezonunda sergilediği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Gökhan Sazdağı, profesyonel futbol kariyerinde hem Süper Lig hem de 1. Lig tecrübesiyle dikkat çekerken, sahadaki çalışkanlığı ve çok yönlü oyunu sayesinde takımlarına değer katan bir isim olmayı sürdürüyor.