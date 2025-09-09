Beşiktaş ve Kayserispor anlaştı: Kartal oluyor

Beşiktaş ve Kayserispor anlaştı: Kartal oluyor
Yayınlanma:
Beşiktaş ve Kayserispor, Gökhan Sazdağı transferi konusunda anlaşma sağladı.

Sağ bek mevkisini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖKHAN SAZDAĞI HAMLESİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Kayserispor, Gökhan Sazdağı transferi için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

İki kulüp ödeme planı üzerine görüşüyor.

sazdagi.jpg
Gökhan Sazdağı adım adım Beşiktaş'a doğru

GÖKHAN SAZDAĞI'NIN KARİYERİ

Türk futbolunun tecrübeli oyuncularından Gökhan Sazdağı, kariyerine Kayserispor altyapısında başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, profesyonel futbol yolculuğuna 2011 yılında Kayserispor formasıyla adım attı.

Daha sonra sırasıyla Manisaspor, Boluspor, Gaziantep BB, Balıkesirspor, Adanaspor ve Hatayspor gibi birçok kulüpte görev yapan Sazdağı, 1. Lig’deki istikrarlı performansıyla tanındı. Hücum hattına verdiği katkı, top tekniği ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan futbolcu, kariyerinde özellikle Boluspor ve Balıkesirspor dönemlerinde önemli istatistiklere imza attı.

2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Samsunspor forması giyen tecrübeli oyuncu, ardından Kayserispor’a transfer olarak yeniden Süper Lig’e dönüş yaptı. Burada özellikle 2022-23 sezonunda sergilediği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Gökhan Sazdağı, profesyonel futbol kariyerinde hem Süper Lig hem de 1. Lig tecrübesiyle dikkat çekerken, sahadaki çalışkanlığı ve çok yönlü oyunu sayesinde takımlarına değer katan bir isim olmayı sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Spor
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Süper Lig'den düşünce Sivas'a döndü
Süper Lig'den düşünce Sivas'a döndü