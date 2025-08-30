Beşiktaş Sergen Yalçın'ı açıkladı

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile anlaşmaya varılmıştır.

2 SAAT TOPLANTI YAPTI

Dün akşam saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Sergen Yalçın önce yönetim daha sonrasında ise futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantı yapan Sergen Yalçın, oyuncularına uzun bir konuşma yaptı.