Beşiktaş maça çıkmadan hakeme isyan etti

Beşiktaş, bu akşam Göztepe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah - Beyazlı kulüp, maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak görev yapacak Erkan Engin’e göndermede bulunarak, “Lütfen bugün 'VAR' ol Erkan Engin!” ifadelerini kullandı.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı

Beşiktaş, bu paylaşımını yalnızca sözlü bir çağrıyla sınırlı tutmadı. Mesajın altına, daha önce tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu Hatayspor, Göztepe, Bodrum FK ve Alanyaspor maçlarından alınan kareleri ekleyerek görsel bir destek sundu.

Bu görsellerde, siyah-beyazlıların aleyhine verilen kararlar ve pozisyonlar dikkat çekici biçimde vurgulandı.

Beşiktaş’ın bu paylaşımı, Türk futbolunda hakem kararlarının ve VAR uygulamalarının sıkça tartışıldığı bir dönemde geldi. Siyah-beyazlı camia, özellikle kritik maçlarda yaşanan hakem hatalarının tekrar etmemesi için kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.