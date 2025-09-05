Beşiktaş ile Trabzonspor anlaştı: Transfer gerçekleşiyor
Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiralamak üzere anlaşmaya vardı.
Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği Ernest Muçi ile yollar ayrılmak üzere.
1 YILLIĞINA TRABZONSPOR’A KİRALANIYOR
Sercan Dikme’nin haberine göre, Beşiktaş ile Trabzonspor, Ernest Muçi’nin transferi için anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu bir yıllığına kiralayacak.
MAAŞINI TRABZONSPOR ÖDEYECEK
Yapılan anlaşma gereğince oyuncunun maaşı, Trabzonspor tarafından ödenecek. Ayrıca zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunacak.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Taraflar arasında son detaylar görüşülürken transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
38 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan Ernest Muçi, 7 gol 4 asist kaydetti.