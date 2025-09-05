Beşiktaş ile Trabzonspor anlaştı: Transfer gerçekleşiyor

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın’ın kadroda düşünmediği Ernest Muçi ile yollar ayrılmak üzere.

1 YILLIĞINA TRABZONSPOR’A KİRALANIYOR

Sercan Dikme’nin haberine göre, Beşiktaş ile Trabzonspor, Ernest Muçi’nin transferi için anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu bir yıllığına kiralayacak.

Ernest Muçi, Trabzonspor yolunda

MAAŞINI TRABZONSPOR ÖDEYECEK

Yapılan anlaşma gereğince oyuncunun maaşı, Trabzonspor tarafından ödenecek. Ayrıca zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunacak.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Taraflar arasında son detaylar görüşülürken transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

38 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan Ernest Muçi, 7 gol 4 asist kaydetti.