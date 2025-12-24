Futbol dünyasının gündemine yerleşen Sadettin Saran konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Sadettin Saran’ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain pozitif sonucuna rastlandı.

Raporda yer alan bulgular savcılığa gönderildi.

Saran’ın “uyuşturucu madde kullanmak”, “temin etmek” ve “kullanımını kolaylaştırmak” iddialarıyla ifadesinin alınmasının ardından pozitif çıkan test sonuçları "Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığını bırakacak mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

Sadettin Saran cephesinden istifa açıklaması geldi

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Bu sabah açıklanan test sonuçları sonrası Sadettin Saran'ın yakın çevresine, Fenerbahçe başkanlığından istifa etmeyi düşünmediğini söylediği iddia edildi.

İddialar sonrasında Saran, Instagram hesabından bir açıklama yayınlayarak "İtibar ve karalama kampanyası" mesajını paylaştı. Sadettin Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım.

Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir" sözleriyle test sonucunu kabul etmediğinin altını çizdi.

Sadettin Saran başkanlık seçiminde Ali Koç'la yarışmıştı

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Ancak ortaya çıkan test sonuçlarının ardından, Saran'ın Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki başkanlık görevinin geleceği de tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe kulüp tüzüğüne göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından kesinleşmiş mahkûmiyet halinde üyelik ve yöneticilik görevleri kendiliğinden sona eriyor. Bu durumda, Sadettin Saran’ın başkanlık görevi herhangi bir ek işleme gerek kalmaksızın düşecek.

Sadettin Saran ilk açıklamayı yaptı

FENERBAHÇE TÜZÜĞÜ NE DİYOR?

Dikkat çeken madde! Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü İkinci Bölüm 6. Madde (b):

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımını kolaylaştırma, satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından mahkûm olan kişiler kulüp üyesi olamaz.

Bu suçlardan kesinleşmiş hüküm giyilmesi halinde, kulüp yöneticiliği ve başkanlık görevleri kendiliğinden sona erer.

KESİN HÜKÜM YOK!

Yetkililer, sürecin halen yargı aşamasında olduğunu ve kesin hüküm bulunmadığını vurguluyor. Savcılığın rapor ve delilleri incelemesinin ardından verilecek karar sonrası Saran'ın da başkanlık durumu netleşecek.

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU NE DİYOR?

7405 sayılı yasanın 5. maddesi: (..) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,(..)

(İlgili kişilerin) yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.