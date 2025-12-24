Afrika Uluslar Kupası'nda Jakobs, Cherif Ndiaye, Osimhen, Ndidi ve Onuachu dün akşam sahneye çıktı. Nijerya-Tanzanya maçında attığı jeneriklik gol iptal edilen Victor Osimhen bir pozisyonda Tanzanyalı oyuncularla büyük bir tartışma yaşadı.

NİJERYA - TANZANYA MAÇINDA ORTALIK KARIŞTI

Afrika Uluslar Kupası'nda Ismail Jakobs'un formasını giydiği Senegal Botswana ile, Osimhen, Onuachu ve Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya ise Tanzanya ile karşı karşıya geldi.

Senegal'in Botswana'yı 3-0 yendiği mücadelenin ilk golünde sol kanattan çizgiye inen Jakobs'un kale alanına çevirdiği topu Nicolas Jackson filelere göndererek skoru 1-0'a getirdi. Senegal, 58. dakikada yine Jackson ve 90. dakikada ise Samsunsporlu Cherif Ndiaye'nin golleriyle maçı 3-0 kazandı.

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı, ilk yarının sonlarında yaşanan bir pozisyonda yerde kaldı. Sakatlanan oyuncu kenara alındı. Devre arasında kontrolleri yapılan Jakobs, ikinci yarıda sahadaki yerini alarak maç sonuna kadar oyunda kaldı.

Tanzanya ile karşı karşıya gelen Nijerya'da Wilfried Ndidi ve Victor Osimhen mücadeleye ilk 11'de başlarken Paul Onuachu ise yedek kulübesinde yer aldı.

dakikada Ajayi ile 1-0 öne geçen Nijerya ilk yarıyı önde kapattı. 50. dakikada M'Mombwa'nın golüyle skora denge gelirken 52. dakikada Lookman skoru tayin eden golü kaydetti: 1-2.

OSIMHEN DEPREMİ

Osimhen 86. dakikada yerini Onuachu'ya bırakırken mücadelenin ikinci yarısında Tanzanyalı oyuncularla bir tartışma yaşadı.

Suratına darbe alan yıldız oyuncu sinirlerine hakim olamadı. Bu anlarda takım arkadaşları tarafından zor sakinleştirildi.

TEKNİK DİREKTÖRLE KAPIŞTI

Osimhen'in değişiklik tabelasıyla kenara gelmesinin ardından verdiği tepki de gündem oldu. Yıldız oyuncunun, oyundan çıkmasının ardından Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle ile gerginlik yaşadı.

Osimhen'in kenara gelmesinin ardından Eric Chelle ile konuştuğu, hatta teknik direktörün Osimhen tam yanından ayrılacağı sırada kolundan tutarak geri çektiği ve bir şeyler daha söylediği anlar kameralara yansıyınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

OSIMHEN'İN GOLÜNE ENGEL

İkinci yarının başında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa hareketlenen Osimhen şık bir topuk vuruşuyla topu filelere gönderdi, ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.