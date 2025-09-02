Beşiktaş Cerny'i resmen açıkladı

Siyah-beyazlılar, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte kulübün açıklaması:

Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

VACLAV CERNY KARİYERİ

1997 yılında Çekya’nın Příbram kentinde doğan Cerny, futbola ülkesinde başladıktan sonra genç yaşta Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax’ın altyapısına transfer oldu.

Ajax’ta gösterdiği performansla A takıma yükselen kanat oyuncusu, Eredivisie’de önemli bir tecrübe edindi.

Daha sonra Utrecht ve Twente formaları giyen Cerny, özellikle Twente’de sergilediği etkili hücum futboluyla dikkatleri üzerine çekti.

Hollanda’daki başarılı performansının ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un yolunu tutan Çek futbolcu, burada da mücadele gücü ve hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı.

Sağ ve sol kanatta görev yapabilen, sürati ve adam eksiltme becerisiyle bilinen Cerny, aynı zamanda Çekya Milli Takımı’nda da düzenli olarak forma giyiyor.