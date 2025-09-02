Beşiktaş Cerny'i resmen açıkladı

Beşiktaş Cerny'i resmen açıkladı
Yayınlanma:
Beşiktaş, Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, Vaclav Cerny'i resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte kulübün açıklaması:

Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Vaclav Cerny’ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

VACLAV CERNY KARİYERİ

1997 yılında Çekya’nın Příbram kentinde doğan Cerny, futbola ülkesinde başladıktan sonra genç yaşta Hollanda’nın köklü kulüplerinden Ajax’ın altyapısına transfer oldu.

Ajax’ta gösterdiği performansla A takıma yükselen kanat oyuncusu, Eredivisie’de önemli bir tecrübe edindi.

Daha sonra Utrecht ve Twente formaları giyen Cerny, özellikle Twente’de sergilediği etkili hücum futboluyla dikkatleri üzerine çekti.

Hollanda’daki başarılı performansının ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un yolunu tutan Çek futbolcu, burada da mücadele gücü ve hücumdaki etkinliğiyle öne çıktı.

Sağ ve sol kanatta görev yapabilen, sürati ve adam eksiltme becerisiyle bilinen Cerny, aynı zamanda Çekya Milli Takımı’nda da düzenli olarak forma giyiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti
Belgeyi 1 dakika geç verdiler: Federasyon cezayı kesti
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı: Feyenoord'a imza attı
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı: Feyenoord'a imza attı
Rüştü Reçber'in oğlunun yeni adresi belli oldu
Rüştü Reçber'in oğlunun yeni adresi belli oldu