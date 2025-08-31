Beşiktaş Cerny'i bekliyor: İstanbul'a gelecek

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Başkan Serdal Adalı, Wolfsburg ile yeniden görüştü ve prensipte anlaşma sağladı.

Çekyalı futbolcunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı belirtildi.

Cerny geçen sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçirdi

2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Cerny, Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanacak.

İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ OLDU

27 yaşındaki futbolcu, bir aksilik çıkmaması durumunda Alanyaspor ile oynanacak maç sonrası Türkiye'ye gelecek.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Wolfsburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vaclav Cerny'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

KARİYERİNDE FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Cerny, kariyerinde Ajax, Utrecht, Twente ve Rangers formaları da giydi.