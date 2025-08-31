Beşiktaş Cerny'i bekliyor: İstanbul'a gelecek
Siyah-beyazlılar, anlaşma sağladığı Vaclav Cerny'i Alanyaspor maçının ardından Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Başkan Serdal Adalı, Wolfsburg ile yeniden görüştü ve prensipte anlaşma sağladı.
Çekyalı futbolcunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı belirtildi.
2.5 MİLYON EURO KAZANACAK
Cerny, Beşiktaş'tan 2.5 milyon euro kazanacak.
İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ OLDU
27 yaşındaki futbolcu, bir aksilik çıkmaması durumunda Alanyaspor ile oynanacak maç sonrası Türkiye'ye gelecek.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Wolfsburg ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vaclav Cerny'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
KARİYERİNDE FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Cerny, kariyerinde Ajax, Utrecht, Twente ve Rangers formaları da giydi.