Beşiktaş açıkladı: Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, geçirdiği diş operasyonu nedeniyle Süper Lig'de yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

Beşiktaş, ligin 29. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

TAYLAN BULUT FORMAYI UNUTTU

Schalke 04'ten Beşiktaş'a transfer olan Taylan Bulut, çıktığı 9 maçta 1 asistlik katkı verdi.

Son olarak 5 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta forma giyen Taylan, uzun bir süredir forma şansı bulamadı.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi ile topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor.

