Beşiktaş açıkladı: Kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş açıkladı: Kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş, Taylan Bulut'un geçirdiği diş operasyonundan dolayı Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, geçirdiği diş operasyonu nedeniyle Süper Lig'de yarın oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.
Beşiktaş, ligin 29. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Schalke 04'ten Beşiktaş'a transfer olan Taylan Bulut, çıktığı 9 maçta 1 asistlik katkı verdi.
Son olarak 5 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maçta forma giyen Taylan, uzun bir süredir forma şansı bulamadı.

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi ile topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor.

Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Spor
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Konyasporlu futbolcular polis oldu
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Enes Ünal da oynadı: Arsenal evinde yıkıldı
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama
Fatih Tekke'den sakatlanan Onuachu için açıklama