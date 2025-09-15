Berke Özer Mbappe'nin golüyle havalara uçtu

Berke Özer Mbappe'nin golüyle havalara uçtu
Yayınlanma:
Fransa'nın Lille takımında forma giyen Berke Özer, Mbappe'nin golüyle sevindi.

Fransa Ligi takımlarından Lille formasını giyen Berke Özer, 90+8'de sevindi.

Lille, Ligue 1'in 4. hafta maçında kendi sahasında Toulouse ile karşı karşıya geldi.

Toulouse, 50. dakikada Magri'nin golüyle 1 - 0 öne geçti.

80'de Vossah kırmızı kart görünce konuk ekip 10 kişi kaldı. 90. dakikada da Lille, Bentaleb'in golüyle eşitliği sağladı.

Lille 10 kişi kalan Toulouse karşısında ataklarını sıklaştırdı.

Dünyaca ünlü Real Madrid'in Fransız oyuncusu Klian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe, 90 + 8'de Toulouse ağlarını havalandırdı.

Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 Lille üstünlüğüyle tamamlandı.

Lille ligde puanını 10'a çıkarken Toulouse ise 6 puanda kaldı.

Lille, Ligue 1'in 5. haftasında Lens ile deplasmanda oynayacak. Toulouse ise AJ Auxerre'e konuk olacak.

Berke Özer ilk maçında yıkıldıBerke Özer ilk maçında yıkıldı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

