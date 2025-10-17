Berke Özer ile yapılan görüşmeyi açıkladı: Oynamaya hazır ve ilk 11'e aday

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de teknik direktör Bruno Genesio, Berke Özer’in milli takımdan ayrılmasına dair konuştu.

FIFA'dan milli takıma güzel haber

"OYNAMAYA HAZIR VE İLK 11 İÇİN ADAY"

Berke Özer ile bir görüşme yaptığını belirten Bruno Genesio, "Sadece duyduğum ve okuduğum şeylere güvenmek yerine durumu anlamak için Berke ile konuştum. Bana neler olduğunu anlattı. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum. Geri döndü, pazar günü oynamaya hazır ve ilk 11 için aday” sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

2025 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk olarak Bulgaristan ile karşılaşan milli takımda Berke Özer maç kadrosuna alınmamıştı. Karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönen millilerde Berke Özer, kamptan ayrılmıştı.

TFF, oyuncunun teknik ekibe haber vermeden kamptan ayrıldığını açıklarken Berke Özer’den yalanlama geldi. Özer, teknik ekibe haber verdiğini aktarırken maç kadrolarının torpil yapıldığını iddia etmişti.