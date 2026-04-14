Beraberlik sonrası Amedspor izin yapmadı

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Bandırmaspor’a konuk olacak Amedspor vakit kaybetmeden hazırlıklara başladı.

Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Şehmus Özer Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular atletik koşu ve çift kale maç yaptı. Diyarbakır ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Bandırmaspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

ARADA 19 PUAN FARK VAR

Geride kalan 35 haftada 72 puan toplayan Amedspor, 2. sırada yer alıyor. 53 puandaki Bandırmaspor ise 8. sırada bulunuyor.

ÜMRANİYESPOR’LA BERABERE KALDILAR

Son olarak sahasında Ümraniyespor’la karşılaşan Amedspor, 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.