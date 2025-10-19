Başkan dayanamadı: Icardi açıklaması yaptı

Yayınlanma:
Uruguay ekibi Penarol'de başkan Ignacio Ruglio, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor.

Bu takımlardan birisi de Uruguay ekibi Penarol'dü.

PENAROL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Mauro Icardi iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

DSports'a konuşan Ruglio, Icardi iddialarını kesin bir dille yalanladı.

''İDDİALARIN NEREDEN ÇIKTIĞINI BİLMİYORUM''

Ruglio, "Bir süredir benimle konuşmayan birçok kişi bana mektup yazarak bu konuyu sordu. Henüz bir şey duymadım. İddiaların nereden çıktığını bilmiyorum ama sosyal medyada artık beni şaşırtan hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

''İLGİ GÖSTERDİĞİNİ SANMIYORUM''

Konuşmasını sürdüren Ruglio, "Diego Aguirre'nin (Penarol teknik direktörü) de ilgi gösterdiğini sanmıyorum" dedi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ile 10 maça çıkan Mauro Icardi, 5 gollük katkı sağladı.

Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Yıldız oyuncunun sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

