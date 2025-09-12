Başakşehir'den transferin son günü imza şov
Başakşehir, yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala transfer yapmaya devam ediyor.
Turuncu-lacivertli ekip, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ın ardından Jakub Kaluzinski'yi de kadrosuna kattı.
İşte Başakşehir'in 3 transfer için yaptığı açıklama:
Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı.
İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı.
Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.
Hoş geldin Jakub Kaluzinski
Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
Polonyalı Milli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.