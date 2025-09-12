Başakşehir'den transferin son günü imza şov

Başakşehir'den transferin son günü imza şov
Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Başakşehir, transfer dönemin son gününde 3 transferi birden açıkladı.

Başakşehir, yaz transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala transfer yapmaya devam ediyor.

Esenler Erokspor'dan farklı galibiyetEsenler Erokspor'dan farklı galibiyet

Turuncu-lacivertli ekip, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ın ardından Jakub Kaluzinski'yi de kadrosuna kattı.

İşte Başakşehir'in 3 transfer için yaptığı açıklama:

Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı.

g0qgxzqw8aaxhcm.jpg
Bertuğ Yıldırım

İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı.

g0qalavwgaa8uni.jpg
Doğan Alemdar

Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Hoş geldin Jakub Kaluzinski

Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

g0qnqplweaiiu1e.jpg
Jakub Kaluzinski

Polonyalı Milli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
Spor
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti
Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi: Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş'tan KAP bildirimi geldi: Transfer resmen açıklandı