Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Yayınlanma:
Başakşehir ile Eyüpspor'un karşılaşmasından gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi.

71. dakikada soldan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Ampem'in sert ortasında Halil Akbunar'ın arka direkteki vuruşu sonrası top dışarı çıktı.

74. dakikada Brnic'in soldan ortasında Shomurodov'un altı pastan kafa vuruşunu kaleci çıkardı.

81. dakikada Talha Ülvan'ın ceza sahası sağ çaprazından içeri yükselttiği top, savunmadan sekerek ceza sahası dışına yöneldi. Kerem Demirbay ceza sahası dışından gelişine vurdu, top üstten auta gitti.

86. dakikada Brnic'in soldan içeri çevirdiği topa Deniz Türüç ceza sahası içinde düzgün vurdu, kaleci uzanarak topu çeldi. Dönen topu Kemen sol çaprazdan şutla tamamladı kaleci Felipe bir kez daha gole izin vermedi.

Müsabaka golsüz sona erdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

