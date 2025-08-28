Başakşehir Konferans Ligi'nden elendi

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında Universitatea Craiova'ya 3-1 kaybeden Başakşehir, Avrupa'ya havlu attı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Universitatea Craiova deplasmanına çıktı.

2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında da rakibine 3-1 mağlup olan Başakşehir, Konferans Ligi'ne veda etti.

Başakşehir, 7. dakikada Selke'nin golüyle öne geçti.

Universitatea Craiova, 9. dakikada Cicaldau, 27. dakikada Baiaram ve 81. dakikada Nsimba'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve Konferans Ligi lig etabına kaldı.

Başakşehir'de Operi, 81. dakikada kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Operi'nin kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde bulunan Selke, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 0-1.

9. dakikada Universitatea Craiova beraberliği yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Rumen futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mora'nın pasında topla buluşan Al Hamlawi'nin altıpas çizgisi önünden çektiği şutta kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Baiaram'ın pasında topla buluşan Bancu, Ebosele'yi çalımladıktan sonra ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, bu vuruşta da meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cicaldau'nun pasında topla buluşan Bancu, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında bulunan Baiaram'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Volkan Babacan'ın solundan geçerek ağlarla buluştu: 2-1.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

