Başakşehir Çağdan Atan'ın görevine son verdi

Başakşehir Çağdan Atan'ın görevine son verdi
Yayınlanma:
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada kararın karşılıklı anlaşılarak verildiği ifade edildi.

Başakşehir'den ayrılığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.

98 MAÇA ÇIKTI

2023 yılında geldiği Başakşehir'in başında 98 maça çıkan Çağdaş Atan, 1.66 puan ortalaması yakaladı. Başakşehir bu sezon Konferans Ligi play-off turunda elenerek lig aşamasına katılamamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Göztepe'de veda zamanı
Göztepe'de veda zamanı
Nihat Kahveci utancını gizleyemedi
Nihat Kahveci utancını gizleyemedi