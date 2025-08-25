Barış Alper Yılmaz'ı çıldırtan olayı açıkladı: O maç gitmeyi kafaya koydu

Süper Lig’de Kayserispor’u 4-0 mağlup eden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz belirsizliği devam ediyor. Neom SC’ye transfer talebi reddedilen milli futbolcu antrenmanlara çıkmadı.

“SİZ GARDI’YE PARA VERMİYOR MUSUNUZ”

Barış Alper Yılmaz krizini değerlendiren Serhat Ulueren, "Barış Alper geleceğini düşünüyor. Futbolcular, futbolu bıraktıktan sonra aç kalıyor. Haliyle sonrasını hesap ediyor. Galatasaray ya 4 yıl sözleşmesini uzatsın ya da gitsin Arabistan'da kendisini kurtarsın. Menajer para istiyormuş. Siz Gardi'ye para vermiyor musunuz” dedi.

Serhat Ulueren

“O MAÇ GİTMEYİ KAFAYA KOYDU”

Barış Alper Yılmaz’ın neden ayrılmak istediğini anlatan Serhat Ulueren, "Galatasaray taraftarı kendi evladına sahip çıkmıyor. Karagümrük maçında maç 3-0 o maçın yıldızı Barış Alper ama boş kaleye gol atan Icardi'yi sayıklıyorsun. Asıl sıkıntı orada başladı. Çocuk oyundan çıkarken tribünlere baktı ve morali bozuldu. Kimse alkışlamadı ve o maç gitmeyi kafaya koydu" ifadelerini kullandı.

“KEREM AKTÜRKOĞLU GİBİ OLMASINDAN KORKUYOR”

Kerem Aktürkoğlu’nu hatırlatan Serhat Ulueren, "Sen geçen sene Barış Alper'e söz verdin transferi konusunda. 10 milyon TL kazanıyordu yıllık maaşını 70 milyon TL'ye çıkardın ama Sanchez, Icardi, Osimhen gibi isimler hakikaten çok daha fazla alıyor. Barış Alper sonunun Kerem Aktürkoğlu gibi olmasından korkuyor. Bizim genç adamlarımızı desteklememiz gerekiyor. Neymiş? Kerem küfür etmiş Fenerbahçe'ye. Melo, Riera'yı dövdü sonra birbirlerine sarıldılar" sözlerini sarf etti.