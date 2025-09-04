Barış Alper Yılmaz 5 dakikada kırmızı gördü

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye, deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Maça yedek soyunan Barış Alper Yılmaz, 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Barış Alper'in Kochorashvili'nin ayak bileğine basması sonrası hakem Davide Massa VAR tarafından uyarıldı ve hakem pozisyonu izledi.

Pozisyonu izleyen Massa, sahaya geri döndü ve 71. dakikada Barış Alper'e kırmızı kartını gösterdi.

Böylece Barış Alper Yılmaz, 5 dakika içinde kırmızı kart görmüş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada milli takım öne geçti. Arda Güler'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

10. dakikada milliler ikinci gole yaklaştı. Ön alanda yapılan baskıda İsmail Yüksek, kaptığı topu Arda Güler'e verdi. Ceza sahasına giren Arda'nın şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanıp kornere çıktı.

41. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci golünü buldu. Kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun ayak içiyle şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.