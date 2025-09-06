Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir arada

Yayınlanma:
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman, Fenerbahçe eski tercümanı Deniz Sarıtaç'ın düğününde bir araya geldi.

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, kulübün eski tercümanı Deniz Sarıtaç’ın düğününde bir araya geldi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DÜĞÜNE AKIN ETTİ

İkilinin yanı sıra düğüne Volkan Demirel gibi pek çok Fenerbahçeli eski futbolcu da katıldı. Ünlü isimler düğünün sonunda birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

fenerbahceli-futbolcular-dugunde.webp
Fenerbahçeli eski futbolcular düğünde

AZİZ YILDIRIM ADAY OLMAYACAK

Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanlığı için aday olmayacağını duyurdu.

AYKUT KOCAMAN’A YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TEKLİFİ

Teknik direktör Aykut Kocaman’a ise yönetim kuruluna girmesi için başkan adaylarından Sadettin Saran teklif yaptı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Ancak Aykut Kocaman yaptığı açıklama ile teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

