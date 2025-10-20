Aziz Yıldırım ile kavgasının sebebini açıkladı

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Hamdi Akın, Aziz Yıldırım ile Yüksek Divan Kurulu’nda yaşadığı tartışmaya dair açıklamalarda bulundu.

Tv100’e konuşan Hamdi Akın, Aziz Yıldırım ile olan gerginliğin sebebinin 2015 yılındaki başkanlık seçimlerinin olduğunu dile getirdi.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım ile kişisel problemimiz vardı, geride kaldı. 2015'te ben Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim kurulu listesinde ona karşı rakip olurken o zaman seçimi Aziz Yıldırım ve ekibi kazanmıştı. Biz de tebriğe gidelim demiştik. Orada elektrikli bir pozisyon oldu. El sıkma, sıkmama hadisesi, bir hakaretler, arkasından bir mahkeme süreci... Mehmet Aydınlar’ın listesinde olmamızı nedense bir türlü Aziz Yıldırım hazmedemedi.

2000-2002 arasında şampiyon yaptığımız sene Aziz Yıldırım’ın yönetimindeydim. Şampiyon yaptığımız, stadyumun maraton tarafının yapıldığı seneydi. Sonra işlerim dolayısıyla ayrıldım. Arkadaşlığımız devam etti. 3 Temmuz dolayısıyla kendisini hapishanede ziyaret ettim. Orada söylediklerini dinledik. Bir birlik oldu.

Biz Ataşehir ve Kayışdağı projelerini Emlak Konut ile yapıp borçları sıfırlayınca çok rahatlayacaktık. Bu rahatlama istenmedi. Bunun önünün kesilmesi istendi ve bunun önünü kestiler. Kimler ona el kaldırdıysa istemedi.

Fenerbahçe'de anlaşma yapıldı: Sadettin Saran ilk imzasını attı

İncek için Aziz Bey, ‘Şehrin kalbinde paha biçilmez bir yer’ diyor. Paha biçilmezse biz oraları değerlendiririz. 15 tane yönetim kurulu üyesi var. Eğer Ankaralılarla dalga geçmiyorsa, Ankara’yı hiç bilmiyor demektir. Bu yatırım kârlı bir yatırım değil. Biz orada onun arkasında yer yaptık ama orası bir konut arazisiydi. Konutları yaptık ve sattık. Şu anda metre karesi 2 bin eurodan konut satıyoruz. 2 bin euroya mal edemiyorsunuz. Dolayısıyla kârlı bir yatırım değil.

Biz Ataşehir ve Kayışdağı projelerini Emlak Konut ile yapıp borçları sıfırlayınca çok rahatlayacaktık. Bu rahatlama istenmedi. Bunun önünün kesilmesi istendi ve bunun önünü kestiler. Kimler ona el kaldırdıysa istemedi.

İncek için Aziz Bey, ‘Şehrin kalbinde paha biçilmez bir yer’ diyor. Paha biçilmezse biz oraları değerlendiririz. 15 tane yönetim kurulu üyesi var. Eğer Ankaralılarla dalga geçmiyorsa, Ankara’yı hiç bilmiyor demektir. Bu yatırım kârlı bir yatırım değil. Biz orada onun arkasında yer yaptık ama orası bir konut arazisiydi. Konutları yaptık ve sattık. Şu anda metre karesi 2 bin eurodan konut satıyoruz. 2 bin euroya mal edemiyorsunuz. Dolayısıyla kârlı bir yatırım değil.

Ali Koç yönetimi 7 sene içerisinde bunu gerçekten yavaş yavaş yavaş bu borçları ödemiş. Yani bu finansal borçlar dediğimiz Bankalar Birliği olan borçlar bunlar ödenmiş. Finansal borçlar dediğimiz yani karşılığı olmayan o paralar 300 küsur milyon euronun yüzde 80’i ödenmiş. Ali Koç ve yönetimi ödemiş, 70 milyon euro kaldı