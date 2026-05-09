Aziz Yıldırım evinde dikkat çeken detay: Tam da televizyonun altında

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın önceden çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Fotoğrafta Aziz Yıldırım, oldukça büyük bir salonda televizyondan Fenerbahçe maçını izliyor.

Gazeteci Mevlüt Tezel, fotoğrafı inceleyip, yorumladı. Tezel, Sabah'taki yazısında televizyonun altındaki detaya dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı:

"AZİZ YILDIRIM GİBİ KİŞİLER KLASİKTEN VAZGEÇMEZ"

"Aslında buraya salon yerine, daha popüler bir söylem olan 'Man Cave' (erkek mağarası) demek daha doğru olur.



'Man Cave' için bir erkeğin evinde kendine özel, hobilerine ve ilgi alanlarına göre döşenmiş, rahatlayabileceği kişisel sığınak diyebiliriz. Yıldırım'ın kişisel sığınağında ilk dikkat çeken; alanın büyüklüğü. Bu alanda her şey büyük ve nostaljik gibi duruyor. Sadece, alanın büyüklüğüne göre TV küçük kalmış. O kadar uzak mesafeden Aziz Başkan'ın gözleri maşallah iyi görüyor. Sehpada çok sayıda kumanda olması ise her lig için farklı uygulama ya da platformun olmasından kaynaklanıyor olabilir. Sehpadaki bir diğer detay ise hesap makinesinin olması. Cep telefonu yerine hesap makinesi kullanması ise Aziz Başkan'ın 'old school' geleneksel, klasik ve ayrıntılara önem veren bir erkek olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bugünlerde o hesap makinesinden alacağı ve göndereceği futbolcuların bonservislerini hesaplıyordur. Kablolu ev telefonu kullanan mı var diyorsanız, Aziz Başkan gibi 'old school' kişiler klasikten vazgeçmez. Masa takvimi ve not kâğıtları da Aziz Başkan'ın 'analog' geleneklerine bağlı olduğunu gösteriyor.

Televizyonun altındaki Zülfikar Kılıcı farklı bir detay.

Duvarlarda ise Fenerbahçe ile ilgili ya da değer verdiği sevdiği insanlarla çekilmiş birçok fotoğraf yer alıyor.

TV tarafındaki duvardaki fotoğrafların çerçeve ölçüleri genelde aynı. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği fotoğrafın boyutu diğerlerinden daha büyük. Bu fotoğrafı büyütüp Aziz Başkan ile ilgili daha birçok ayrıntıya vakıf olabiliriz ama yazının yeri bu kadar.

Tribünlerde yakında şu tezahüratı da duyarız gibime geliyor; "Aziz Başkan, Fenerbahçe şampiyon."