Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tur şansını rövanşa bıraktı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tur şansını rövanşa bıraktı
Yayınlanma:
İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sahasında Millwall ile 0-0 berabere kaldı ve tur şansını ikinci maça bıraktı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, MKM Stadı'nda oynanan yarı final ilk maçında Londra ekibi Millwall'u ağırladı.
Tempolu başlayan mücadelenin ilk yarısında rakip ceza alanında çok net pozisyonlar yakalayan Hull City, son vuruşlarda etkisiz kalınca skor tabelasında istediği değişikliği yapamadı ve iki takım devreye 0-0 beraberlikle gitti.
Ev sahibi ekip, ikinci yarıya Lewie Coyle'ın direğin üstünden az farkla dışarı giden şutuyla başlarken konuk takım, 69. dakikada Camiel Neghli'nin yan direkten auta çıkan şutunda gole çok yaklaştı.
Maçın 85. dakikasında Millwall'da Leonard'ın kaydettiği gol, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

HULL CITY TURU RÖVANŞA BIRAKTI

Ligde bu sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmada da 4'er gol atılmasına karşın play-off yarı finalindeki ilk maç golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs Pazartesi günü Millwall'un sahasında oynanacak. Bu turu geçen ekip, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.
Play-off'ta final mücadelesi veren diğer iki takım ise ligi 4 ve 5. sıralarda bitiren Southampton ve Middlesbrough.
Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu: Ya düğün ya umut
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu: Ya düğün ya umut
Beşiktaş'a Amerikan bombası!
Beşiktaş'a Amerikan bombası!