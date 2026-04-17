Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar belli oldu

Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları oynandı. Freiburg, Braga, Nottingham Forest ve Aston Villa adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek final mücadelesi 4 rövanş maçıyla sona erdi.
Nottingham Forest, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Porto'yu City Ground Stadı'nda ağırladı.
İngiliz ekibi, maçın 12. dakikasında Morgan Gibbs-White'ın attığı tek golle adını üst tura yazdırırken Porto'da 8. dakikada Jan Bednarek, kırmızı kart gördü.
Organizasyonun yarı finalinde Braga-Freiburg ve Nottingham Forest-Aston Villa maçları oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, İstanbul'un ev sahipliğinde 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta yapılacak.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Ligde çeyrek final rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

  • Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya): 1-3 (0-3)
  • Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz): 1-0 (1-1)
  • Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 4-0 (3-1)
  • Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz): 2-4 (1-1) (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Spor
Abdülkerim Durmaz'dan şaşırtan tahmin
Abdülkerim Durmaz'dan şaşırtan tahmin
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün bonservisini belirledi: Rekorları alt üst edecek beklenti
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün bonservisini belirledi: Rekorları alt üst edecek beklenti
Türkiye 4. torbada: Kura tarihi belli oldu
Türkiye 4. torbada: Kura tarihi belli oldu