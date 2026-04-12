Avrupa devi Osimhen için 5 yıldızını satışa çıkaracak

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Nijeryalı golcü oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynadığı maçta kolu kırılan ve bir süredir sahalardan uzak olan Victor Osimhen, geri dönmeye hazırlanıyor.
Nijeryalı yıldız için özel olarak geliştirilen bir kolluk sayesinde Osimhen’in Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.

BARCELONA OSIMHEN’İN PEŞİNDE

İspanyol devi Barcelona, Victor Osimhen için devrede.
Ancak oyuncunun maliyeti Katalan ekibini transferde çıkmaza soktu.
La Liga'nın katı mali kuralları nedeniyle satış ve alışları dengelemek zorunda olan Barcelona'da flaş bir iddia ortaya atıldı.
Nijerya basınından Africa Foot'un haberine göre; Barcelona, 100 milyon euroyu aşabilecek bu transferi finanse etmek için yıldız oyuncularını satışa çıkarmayı planlıyor ve bu isimlerin mevcut kadroda önemli isimler olarak öne çıkması dikkat çekti.

İŞTE 5 YILDIZ FUTBOLCU

Haberin devamında Barcelona’nın satış listesine koyabileceği isimler şöyle:

  • Jules Kounde
  • Ferran Torres
  • Frenkie de Jong
  • Robert Lewandowski
  • Marc Casado

Haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Jules Koundé, Avrupa devlerinin radarında. Uzun kontratıyla Barça'nın eli güçlü, 80 milyon euro civarı gelir sağlayabilir. Ferran Torres, istikrarsız performans, rotasyon rolü. 50 milyon euro bandında satılabilir. Frenkie de Jong, formda ama yüksek maaşlı. 45 milyon euro + maaş yükünden kurtulma avantajı. Robert Lewandowski, kariyerinin sonuna yaklaşıyor. Bonservis düşük olsa da maaş tasarrufu kritik. Marc Casadó, genç ama geri planda. 20 milyon euro üzeri teklif değerlendirilebilir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

