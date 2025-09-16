Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor

Kadınlar Süper Ligi’nde Fomget Gençlik Spor'un kalesini koruyan Selda Akgöz tüm dikkatleri üzerine çekti.

9 Haziran 1993 doğumlu olan Akgöz, sporla iç içe geçen çocukluk yıllarında hentbol ve voleybol gibi branşlarla tanıştı. Ancak bir öğretmeninin yönlendirmesiyle futbola adım attı ve kalecilik hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Futbol lisansını 5 Mart 2009’da Karabük’ün Ovacık Gençlik Spor takımında alan Akgöz, burada iki sezonda 26 maçta forma giydi. Ardından Ankara’nın Fomget Gençlik Spor takımına transfer oldu. Aynı dönemde üniversitede beden eğitimi ve spor eğitimi alan Akgöz, hem akademik hem sportif kariyerini birlikte yürüttü. Fomget’te kaptanlık görevini üstlendiği üç sezonda 37 maçta görev aldı.

4 GOL ATTI

2014-15 sezonunda Trabzon İdmanocağı’na transfer olan Akgöz, performansıyla dikkat çekti. Wikipedia verilerine göre, 2009-2017 yılları arasında üç farklı takımda 120 maça çıkıp 4 gol kaydetti. Bu, bir kaleci için oldukça sıra dışı bir başarı.

Selda Akgöz performansıyla dikkat çekiyor

AVUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Selda Akgöz, kariyerine halen Kadınlar Süper Ligi’nde Fomget Gençlik Spor formasıyla devam ediyor. 2025-26 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde toplam 8 maçta görev alarak 7 kez gol yemeden tamamladı. 8.7 ortalama reytingle sezonun en istikrarlı kalecileri arasında yer aldı. Selda bu performansıyla Avrupa'nın en çok konuşulan kalecileri arasına girdi.

Selda Akgöz Milli takımın da kalesini koruyor

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Takım kaptanı olarak sadece sahada değil, saha dışında da etkili bir figür olan Akgöz, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi galibiyetini “Şiddete uğrayan kadınlara armağan etmek istiyoruz” diyerek sosyal sorumluluk bilincini de ortaya koydu.