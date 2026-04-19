Atletico Madrid'i devirdi: En kral Real

Yayınlanma:
İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, şampiyon oldu. Real Sociedad, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.

Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın henüz 13. saniyesinde Real Sociedad, Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yokReal Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok

Karşılaşmanın 19. dakikasında Lookman'ın golüyle Atletico Madrid, 1-1 eşitliği sağlarken Real Sociedad, 45+1'de Oyarzabal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

PENALTI ATIŞLARIYLA KAZANDI

Madrid ekibi, 83. dakikada Alvarez'in golüyle eşitliği sağlayıp karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.
Real Sociedad, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Spor
Mustafa Çulcu: Gol tertemiz badem oldu
Mustafa Çulcu: Gol tertemiz badem oldu
Erman Toroğlu: Bence penaltı! Bu hakem babasının oğlu
Erman Toroğlu: Bence penaltı! Bu hakem babasının oğlu