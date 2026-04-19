Atletico Madrid'i devirdi: En kral Real
Yayınlanma:
İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, şampiyon oldu. Real Sociedad, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı.
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) finalinde Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucunda yenen Real Sociedad, şampiyonluğa ulaştı.
Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın henüz 13. saniyesinde Real Sociedad, Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Lookman'ın golüyle Atletico Madrid, 1-1 eşitliği sağlarken Real Sociedad, 45+1'de Oyarzabal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.
PENALTI ATIŞLARIYLA KAZANDI
Madrid ekibi, 83. dakikada Alvarez'in golüyle eşitliği sağlayıp karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.
Real Sociedad, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir