Arsenal'in eski futbolcusu hayatını kaybetti

İngiltere'den futbol camiasını yasa boğan haber geldi.

Arsenal formasını da giymiş olan Billy Vigar, geçen hafta Chichester City ile Wingate & Finchley arasında oynanan maçta başına aldığı ağır darbe sonrası hayatını kaybetti.

SERT BİR ŞEKİLDE DUVARA ÇARPTI

Müsabakanın ilk yarısında topu oyunda tutmak isterken beton duvara çarpan Vigar, ciddi şekilde yaralandı.

O anlarda saha kenarında büyük bir panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla sahaya girerek müdahalede bulundu.

Ağır beyin travması geçiren genç futbolcu yapay komaya alınarak salı günü hayati tehlikesi nedeniyle ameliyat edildi.

Ancak perşembe sabahı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

''AİLEMİZİ DERİNDEN YIKTI''

Billy'nin ailesi yaptığı açıklamada, "Billy, geçen cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi. Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. İlk günden beri gelen destek mesajları, Billy'nin futbol dünyasında ne kadar sevildiğini gösteriyor. Onu sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemizi derinden yıktı." ifadelerini kullandı.

ARSENAL ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Futbola 14 yaşında Arsenal’in altyapısında adım atan Billy Vigar, hem U18 takımında hem de Premier Lig 2’de düzenli olarak forma şansı buldu.

2021-2022 sezonunda U18 Premier League’de dört gol ve iki asistle dikkat çeken genç oyuncu, 2022’de Arsenal ile profesyonel sözleşme imzalayarak önemli bir adım atmıştı.

Geçtiğimiz yaz Chichester City’ye transfer olan Vigar, kariyerini İngiltere’nin alt liglerinde sürdürerek gelişimini devam ettiriyordu.

Henüz yolun başında olan genç futbolcunun ani ölümü, hem eski kulübü Arsenal’de hem de yeni takımı Chichester City’de derin üzüntü yarattı.