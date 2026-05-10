Arsenal adım adım şampiyonluğa gidiyor

Premier Lig'de West Ham'a konuk olan Arsenal sahadan tek golle galip ayrıldı. Londra ekibi şampiyonluk yolunda liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi. Londra derbisinde Arsenal rakibi tek golle mağlup etmeyi başardı.

İlk yarısı 0-0 golsüz sona eren mücadelede Arsenal, 83. dakikada Leandro Trossard ile 1-0 öne geçti.

WEST HAM'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada ceza alanında oluşan karambolde Callum Wilson ile berberliği yakaladı ancak VAR incelemesinin ardından hakem Chris Kavanagh, Pablo'nun Arsenal kalecisi David Raya'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

2 HAFTA KALA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Arsenal, bitime iki hafta kala 79 puanla liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik en yakın takipçisi Manchester City, 74 puanla ikinci sırada bulunuyor.

West Ham United ise 36 puanla 18. sırada yer alıyor.

