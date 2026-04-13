Arda Turan'ın maçında hava saldırısı paniği: Alarmlar çaldı ikinci yarı başlayamadı

Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşı karşıya geldi.

HAVA SALDIRISI PANİĞİ

Kritik mücadelede ilk yarı 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada 2. yarı başlamadan önce ülkede Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle alarm verildi.

TEHLİKE BİTTİ İKİNCİ YARI BAŞLADI

Ülke çapında alarm çalması nedeniyle mücadelede 2. yarı başlayamadı. Tehlikenin sona ermesinin ardından takımlar gecikmeli olarak sahaya çıktı.

AYNI PUANDALAR

Ligde şu ana kadar 50 puan toplayan LNZ liderliğini sürdürüyor. Aynı puandaki Shakhtar Donetsk ise 2. sırada yer alıyor. Arda Turan ve öğrencilerinin 1 maçı eksik.

YARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Arda Turan ve öğrencileri hafta içerisinde UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde AZ Alkmaar'a konuk olacak. 16 Mart Perşembe günü oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.