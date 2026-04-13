Arda Turan'ın maçında hava saldırısı paniği: Alarmlar çaldı ikinci yarı başlayamadı

Arda Turan'ın maçında hava saldırısı paniği: Alarmlar çaldı ikinci yarı başlayamadı
Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk deplasmanda LNZ Cherkasy'e konuk oldu. Maçın ikinci yarısı hava saldırısı tehlikesi nedeniyle başlayamadı.

Ukrayna Premier Ligi'nin 23. haftasında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşı karşıya geldi.

HAVA SALDIRISI PANİĞİ

Kritik mücadelede ilk yarı 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada 2. yarı başlamadan önce ülkede Ukrayna'da yaşanabilecek olası hava saldırısı nedeniyle alarm verildi.

TEHLİKE BİTTİ İKİNCİ YARI BAŞLADI

Ülke çapında alarm çalması nedeniyle mücadelede 2. yarı başlayamadı. Tehlikenin sona ermesinin ardından takımlar gecikmeli olarak sahaya çıktı.

AYNI PUANDALAR

Ligde şu ana kadar 50 puan toplayan LNZ liderliğini sürdürüyor. Aynı puandaki Shakhtar Donetsk ise 2. sırada yer alıyor. Arda Turan ve öğrencilerinin 1 maçı eksik.

YARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Arda Turan ve öğrencileri hafta içerisinde UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde AZ Alkmaar'a konuk olacak. 16 Mart Perşembe günü oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Spor
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
Burak Yılmaz maç biter bitmez istifa etti
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
1. Lig ekibi bitime 3 hafta kala küme düştü
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı
Amedspor sahasında 2 puan bıraktı