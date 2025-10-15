Arda Turan'ı şoke eden karar: 2. Lig'e gidiyor
Sezon başında Ukrayna Süper Ligi ekiplerinden Shakthar Donetsk’in başına geçen Arda Turan yönetimin aldığı kararla şaşkına döndü.
RUS LİGLERİNE GEÇMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDULAR
Rus basınından Sport Baza'ya göre; devam eden Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle Shakthar Donetsk yönetimi sürpriz bir başvuruda bulundu. Shakthar Donetsk’in Rus liglerine katılmak için Rusya Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunduğu kaydedildi.
2. LİG’DE MÜCADELE EDECEKLER
Federasyonun başvuruyu kabul edeceği belirtilirken Shakthar Donetsk’in Rusya 2. Ligi B Grubu'nda mücadele edeceği belirtildi.
İÇ SAHA MAÇLARINI KIRIM’DA OYNAYACAKLAR
Turuncu-siyahlıların iç saha maçlarını Kırım’da oynayacağı aktarılırken takımın bütçesinin 60 milyon ruble olacak.
UKRAYNA'DA LİDERLER
Ukrayna Süper Ligi’nde geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan Shakthar Donetsk liderliğini sürdürüyor.