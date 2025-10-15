Arda Turan'ı şoke eden karar: 2. Lig'e gidiyor

Arda Turan'ı şoke eden karar: 2. Lig'e gidiyor
Yayınlanma:
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakthar Donetsk, Rus liglerine geçmek için başvuruda bulundu.

Sezon başında Ukrayna Süper Ligi ekiplerinden Shakthar Donetsk’in başına geçen Arda Turan yönetimin aldığı kararla şaşkına döndü.

RUS LİGLERİNE GEÇMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDULAR

Rus basınından Sport Baza'ya göre; devam eden Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle Shakthar Donetsk yönetimi sürpriz bir başvuruda bulundu. Shakthar Donetsk’in Rus liglerine katılmak için Rusya Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunduğu kaydedildi.

fgbkmdfv.jpg

2. LİG’DE MÜCADELE EDECEKLER

Federasyonun başvuruyu kabul edeceği belirtilirken Shakthar Donetsk’in Rusya 2. Ligi B Grubu'nda mücadele edeceği belirtildi.

İÇ SAHA MAÇLARINI KIRIM’DA OYNAYACAKLAR

Turuncu-siyahlıların iç saha maçlarını Kırım’da oynayacağı aktarılırken takımın bütçesinin 60 milyon ruble olacak.

Icardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladıIcardi ile Osimhen arasındaki krizi açıkladı

UKRAYNA'DA LİDERLER

Ukrayna Süper Ligi’nde geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan Shakthar Donetsk liderliğini sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Spor
İsrail maçı ortalığı karıştırdı: Yaralılar var
İsrail maçı ortalığı karıştırdı: Yaralılar var
Victor Osimhen'in attığı mesajları açıkladı: Kötü günler olacak
Victor Osimhen'in attığı mesajları açıkladı: Kötü günler olacak