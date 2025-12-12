Ukrayna basını Arda Turan'ı konuşuyor. Eyüpspor sonrası sezon başında Shakhtar’ın başına geçen Arda Turan, Ukrayna’daki macerasına hızlı bir başlangıç yaptı.

Ukrayna Ligi’nde zirveye ortak olan Shakhtar, UEFA Konferans Ligi’nde de ikinci sıraya yükseldi. Son olarak Malta ekibi Hamrun’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Turan’ın öğrencileri, galibiyeti ikinci yarıda buldukları gollerle elde etti.

HER ŞEY 3 DAKİKADA OLDU

Maçın golleri 61. dakikada Meirelles ve 64. dakikada Isaque Shakhtar'dan geldi. Ukrayna temsilcisi 3 dakikada bulduğu bu gollerle puanını 12’ye yükselterek Konferans Ligi’nde ikinci sıraya çıktı.

Ukranya basını Arda Turan'ı konuşuyor

ARDA TURAN DEVRE ARASI TAKTİK VERMEDİ

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Arda Turan, devre arasında futbolculara taktik vermediğini açıkladı.

Başarılı Türk çalıştırıcı futbolcularına yaptığı konuşmayı şu sözlerle açıkladı:

Onlara 2008’de bu stadyumda Malta ile karşılaştığımız ve puan kaybettiğimiz maçta takımın bir parçası olduğumu söyledim. Bu maçların oynamasının zor olduğunu söyledim. Bu yüzden onları anladığımı ve bir antrenör olarak değil bir arkadaş olarak yanlarında olduğumu söyledim. Bundan sonra kimliğimize döndük, futbola gerekli saygıyı gösterdik.

Çünkü FIFA’ya göre 2023’te 150 milyon çocuk futbolcu olmayı hayal ediyor ve bunlardan sadece 130 bini bunu profesyonel düzeyde başarabiliyor. Oyuna ve forma saygı göstermemiz gerekiyordu. Oyuncularıma tüm bunları hatırlattım ve ikinci yarıda kimliklerine dönüp daha iyi oynadılar.

Karşılaşmaya Ukrayna basını geniş yer verdi. Özellikle 3 dakikada gelen gol sonrası sosyal medyada "Ne yaptın Arda Turan" yorumları yer aldı. Shakhtar, Konferans Ligi grup aşamasının son maçında Rijeka’yı konuk edecek.