Arda Turan ceza aldı: Kırmızı çizgiler aşıldı

Yayınlanma:
Shakhtar Donetsk’in Krvbas ile 2-2 berabere kaldığı maçta Arda Turan, rakip teknik heyetle tartıştı. Sarı kart gören genç çalıştırıcı, cezalı duruma düştü ve maç sonrası sert açıklamalar yaptı. Arda'nın maç sonrası açıklaması ise dikkat çekti: Kırmızı çizgiler aşıldı.

Ukrayna Premier Ligi’nin 14. haftasında Shakhtar Donetsk, Krvbas ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede 90+6’da gelen gol skoru belirlerken, kenarda yaşanan gerginlik gündeme damga vurdu. Shakhtar’ın teknik direktörü Arda Turan, rakip takımın teknik ekibiyle tartıştı ve sarı kart gördü. Bu kartla cezalı duruma düşen Turan, maç sonrası yaşanan olayla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Arda Turan ile Krvbas teknik heyeti arasında sert bir tartışma yaşandı. Kenarda adeta çılgına dönen Turan, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

"KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI"

Maçın ardından açıklama yapan Turan, tartışmanın nedenini şu sözlerle dile getirdi:
Duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır.
Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum.
Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı.
Tepkim fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam.

BİR MAÇ MEN CEZASI ALDI

Ukrayna basını, Arda Turan’ın bu sezon ligde gördüğü 4. sarı kartla cezalı duruma düştüğünü yazdı. Genç teknik adam, Shakhtar Donetsk’in Kolos ile oynayacağı maçta kenarda yer alamayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

