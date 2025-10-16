Arda Turan 2. lige gidiyor

Ukrayna futbolunun köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan'ın görevini doğrudan etkileyecek çarpıcı bir karar aldı.

Rus basınında yer alan iddialara göre, kulüp yönetimi gelecek sezondan itibaren Rusya liginde mücadele etmek için resmi başvurularını yaptı.

Arda Turan sürprizi: Eyüpspor'da olmadı! Ukrayna'ya getiriyor

İÇ SAHA MAÇLARI KIRIM'DA OYNANACAK

Baza kaynaklı habere göre Shakhtar Donetsk, 2025-2026 sezonunda Rusya İkinci Ligi’nde yer almak üzere lisans sürecini başlattı.

Kulübün, 2. Lig B Grubu’nun 1. alt grubuna yerleştirileceği ve iç saha maçlarını Kırım’da oynayacağı belirtiliyor. Bu gelişme, hem sportif hem de siyasi açıdan büyük yankı uyandırdı.

60 MİLYON RUBLE

Shakhtar Donetsk’in Rusya ligindeki tahmini bütçesinin yaklaşık 60 milyon ruble olacağı ifade edilirken, kulüp yönetimi FIFA ve UEFA’nın olası yaptırımlarını göz önünde bulundurarak Rusya Kupası’na katılmama kararı aldı. Bu durumun, kulübün uluslararası düzeyde karşılaşabileceği engelleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

Arda Turan'ın kararı merakla bekleniyor

ARDA TURAN KABUL EDECEK Mİ?

Sezon başında Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlük koltuğuna oturan Arda Turan’ın bu gelişmeler karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise büyük bir soru işareti.

UKRAYNA'DA LİDER

38 yaşındaki genç teknik adam, Ukrayna Ligi’nde geride kalan 8 haftada 17 puan toplayarak takımını liderlik koltuğuna taşımış durumda. Ancak kulübün lig değişikliği kararı, Turan’ın kariyer planlarını yeniden şekillendirmesine neden olacak.