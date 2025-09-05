Arda Güler'in yaptığı numarayı İspanyollar ortaya çıkardı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yendi.

Milli takımın galibiyeti ve Arda Güler'in oyunu özellikle İspanyol basınında geniş yer buldu.

İspanyol basınından AS, ilk golde korneri kullanan Arda Güler için, "Arda Güler'in 85 milyon kişiye hayal kurduracak 3. dakikadaki numarası. Real Madridli oyuncu köşe gönderine yaklaştı ve topa vurmadan önce takım arkadaşının kulağına fısıldadı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerine değerli bir galibiyetle başladı" yorumunu yaptı.

Gazetede ayrıda "Şimdi Arda Güler'in iyi formunun tadını çıkarma sırası Türkiye'de. Ay-yıldızlı takım, Gürcistan deplasmanından galip döndü. Real Madridli oyuncu, ilk golün asistini yaparak takımını maçın başından itibaren öne geçirdi. Maç boyunca Türklere yol gösteren oydu. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Aktürkoğlu, Gürcistan'ı batıran iki golle diğer önemli oyuncuydu" ifadeleri kullanıldı.

Marca'da çıkan haber yorumda ise "Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu İspanya'yı uyardı. Muhteşem bir maç çıkaran Real Madridli oyuncu gol pası verirken, Türk forvet de iki gol attı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolculuğu, bir galibiyetle mümkün olan en iyi şekilde başladı. Arda Güler ve Aktürkoğlu, sırasıyla birer asist ve iki golle takımlarına liderlik ederek Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiler. Türkler için dezavantajlı olan şey ise Barış Alper Yılmaz'ın pazar günü İspanya karşısında oynayamayacak olması" diye yazdı.

Mundo Deportivo ise "Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya'yı ağırlamadan önce Türkiye'yi zafere taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçeli futbolcular, İspanya'nın da yer aldığı E Grubu'nda, 2026 Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında Gürcistan'a karşı alınan galibiyette kilit rol oynadı. Türkler için tek olumsuz not, Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiydi" ifadelerine yer verdi.