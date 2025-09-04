Arda Güler: İspanya için de zor bir maç

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve elemelere galibiyetle başladı.

Maçta 1 asistle oynayan milli futbolcu Arda Güler, galibiyet sonrası maçı değerlendirdi.

''TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN''

Genç yıldız, "Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

İSPANYA MAÇI AÇIKLAMASI

7 Eylül Pazar günü Konya'da oynanacak İspanya maçını da değerlendiren Arda, ''Kağıt üzerinde zor görünen bir maç ama İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.