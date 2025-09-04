Arda Güler: İspanya için de zor bir maç

Arda Güler: İspanya için de zor bir maç
Yayınlanma:
Milli futbolcu Arda Güler, Gürcistan galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve elemelere galibiyetle başladı.

Maçta 1 asistle oynayan milli futbolcu Arda Güler, galibiyet sonrası maçı değerlendirdi.

''TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN''

Genç yıldız, "Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

İSPANYA MAÇI AÇIKLAMASI

7 Eylül Pazar günü Konya'da oynanacak İspanya maçını da değerlendiren Arda, ''Kağıt üzerinde zor görünen bir maç ama İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Spor
Hakan Çalhanoğlu: Bunları kulağımıza asmıyoruz
Hakan Çalhanoğlu: Bunları kulağımıza asmıyoruz
Montella Türk oluyor: Hacıosmanoğlu açıkladı
Montella Türk oluyor: Hacıosmanoğlu açıkladı