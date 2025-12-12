Arda Güler güncellemesi: 1 günde 30 milyon yükseldi

Milli yıldızımız Arda Güler Real Madrid'de başarılı performansını sürdürüyor. İspanyol medyasında da övgü dolu sözlerle bahsedilen Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi. Arda'nın güncel değeri 1 günde 30 milyon Euro arttı.

Arda Güler, Real Madrid’in son 5 maçında düzenli süre alırken 1 asist yaptı, 2 kez de gole çok yaklaştı.
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’deki performansıyla değerini katlamaya devam ediyor.
Transfermarkt, genç yıldızın piyasa değerini 60 milyon eurodan 90 milyon euroya yükseltti.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Arda Güler’in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. İspanyol devi, genç oyuncuyu uzun vadeli planlarının merkezinde tutuyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 22 maça çıktı. 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Milli yıldızmız özellikle hücum hattındaki yaratıcılığı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekti.

Arda Güler, Ancelotti zamanında süre alamamıştı

ARDA GÜLER'E 3 TALİP

Real Madrid'in gözde oyuncusu Arda'ya 3 dev kulübün de talip olduğu ortaya çıktı.
Arsenal: Arda yarışında en aktif kulüp olarak öne çıkıyor. Orta sahada yaratıcı lider arayışında.
Manchester United: Genç yıldızı kadrosuna katmak için Real Madrid ile görüşmelerde bulundu.
Liverpool: Teknik kapasitesi ve çok yönlülüğü nedeniyle Arda’yı transfer listesine aldı.

Yaratıcılık ve oyun zekası, Arda’nın pas yeteneği ve oyun kurma becerisi Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekiyor. Çok yönlülüğü... Hem hücumda hem orta sahada farklı roller üstlenebiliyor. Genç yaşına rağmen tecrübesi... Real Madrid ve A Milli Takım’da gösterdiği performans, Avrupa’da güven veriyor.

İspanyol basınına göre Real Madrid, genç yıldızı bırakma konusunda aceleci değil. Ancak Premier Lig kulüplerinin ciddi teklifleri, transfer ihtimalini gündeme taşıyor.

