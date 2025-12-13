Antalyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Antalyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de Antalyapor ile Galatasaray arasında oynanacak maçın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. 4. hakem ise Burak Pakkan.

Okan Buruk'la ilgili ortalığı karıştıracak Antalyaspor maçı iddiasıOkan Buruk'la ilgili ortalığı karıştıracak Antalyaspor maçı iddiası

VAR'A ATİLLA KARAOĞLAN

Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi de belli oldu. VAR'da Atilla Karaoğlan olacak. AVAR'da ise Suat Güz yer alacak.

2024/11/07/hbgs.jpgSüper Lig'de bugünkü maçların VAR hakemleri şunlar:

Çaykur Rizespor- Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

Kayserispor - Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

antalyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Spor
"Galatasaray sırtından bıçakladı!" Dursun Özbek Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu iddiası
"Galatasaray sırtından bıçakladı!" Dursun Özbek Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu iddiası
Sergen Yalçın Rafa Silva'da ters köşe yaptı: Trabzon kadrosu açıklandı
Sergen Yalçın Rafa Silva'da ters köşe yaptı: Trabzon kadrosu açıklandı