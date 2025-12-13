Antalyaspor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. 4. hakem ise Burak Pakkan.

Okan Buruk'la ilgili ortalığı karıştıracak Antalyaspor maçı iddiası

VAR'A ATİLLA KARAOĞLAN

Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi de belli oldu. VAR'da Atilla Karaoğlan olacak. AVAR'da ise Suat Güz yer alacak.

Süper Lig'de bugünkü maçların VAR hakemleri şunlar:



Çaykur Rizespor- Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

Kayserispor - Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

antalyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan